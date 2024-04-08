Мэр Челнов поручил вновь заняться вопросом продажи алкоголя в жилых домах

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил снова заняться вопросом продажи алкоголя в многоквартирных домах в связи с возросшим числом обращений граждан.

«В настоящее время остро стоит вопрос деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка», — доложила начальник Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции РТ Гульшат Вафина.

Наиль Магдеев напомнил, что эта тема поднималась не раз. Он призвал заместителя руководителя исполкома Наталью Кропотову рассматривать обращения граждан в рамках существующих правил.

«Мы с депутатами на эту тему уже говорили. Поэтому Наталью Анатольевну и всех, кто имеет отношение, просил бы заняться этим вопросом. Всё в рамках регулирования республиканского и федерального законодательства. Мы тоже не имеем права заниматься самодеятельностью. Обращения жителей должны рассматривать, но в рамках существующих правил. Есть закон и право субъектов РФ. Эти вопросы будут приняты во внимание», — пояснил мэр.

Четыре года назад по инициативе депутатов городского Совета и мэра Наиля Магдеева были внесены изменения в закон Республики Татарстан. На территории моногородов с численностью свыше 500 тыс. человек требования к площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, были увеличены до 100 кв. метров. Под ограничение попали семь предприятий общественного питания, все они закрылись.

По словам Гульшат Вафиной, в Набережных Челнах по состоянию на 1 января этого года розничную продажу алкогольной продукции осуществляют более 150 организаций в 734 торговых объектах, в том числе в 95 объектах, которые предоставляют услуги общественного питания.

Лицензионные торговые объекты города Набережные Челны в 2023 году реализовали 857,5 тыс. дал алкогольной продукции, что составляет 104% к уровню прошлого года.

Особое внимание в работе территориального органа уделялось реализации пива и пивных напитков.

«Важность работы в данном направлении обусловлена значительной долей акцизов, поступающих в бюджет от производства и реализации пивной продукции. В 2023 году сумма, поступившая в бюджет Республики Татарстан от реализации пивной продукции, составила 12,9 млрд рублей», — отметила докладчица.

За отчетный период в Набережных Челнах реализовано 4234,4 тыс. дал пива и пивных напитков, что составляет 103% к уровню прошлого года. Удельный вес реализации пива местных производителей от общей реализации всего пива составляет 29%.