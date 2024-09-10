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Мэр Челнов поручил ускориться с капремонтом проспекта Яшьлек
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании призвал ускорить работы по капитальному ремонту проспекта Яшьлек и завершить их до наступления дождливой погоды.
«Торопиться нужно не в ущерб качеству с тем, чтобы в сухой и теплый период времени все работы по благоустройству завершить. Такая погода — божий дар для строительной отрасли», — подчеркнул градоначальник.
Руководитель Предприятия автомобильных дорог Марат Анисимов сообщил, что работы на объекте завершат в течение месяца. Общая сумма контракта — 680 млн рублей.
Магдеев обратился к руководителю исполкома Фариду Салахову, отметив, что поручение касается также работ на Автозаводском проспекте и в парке «Прибрежный».
«В графике нужно уплотниться. Все работы связаны с бетонными работами. Времени практически не остается», — заявил мэр.
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