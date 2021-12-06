Мэр Челнов поручил ускорить вакцинацию среди студенчества и пожилых людей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил ускорить вакцинацию среди студенчества и пожилых людей, а также работников сферы услуг. Он отметил, что инициатива организации такой работы должна исходить от Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев отметил, что ведомство выполняет всю необходимую работу по профилактике антиковидных нарушений, проводит проверки в организованных коллективах и в общественном транспорте, однако уровень вакцинации в этой категории по-прежнему остается низким, а особенно сложно идет работа с гражданами старше 60 лет.

«Я хотел, чтобы вы были не только проповедником. Инициатива должна исходить от вас как от специалиста, руководителя, наделенного контрольными функциями, полномочиями <...> Никто ни из Казани, ни из Рязани эти вопросы в Набережных Челнах кроме нас решать не будет, нужно с людьми работать», — обратился к Бариеву мэр Челнов Наиль Магдеев.

Он поручил провести совместное совещание с участием представителей исполкома, вузов и ссузов. Особый алгоритм, по мнению мэра, должен быть выработан в отношении пожилых горожан. Есть ТОСы, пенсионный фонд, социальные и медслужбы, которым люди старшего поколения особенно доверяют.

«С уважением необходимо относиться к этим людям и соответствующую разъяснительную работу проводить, понимая, что здесь нужен особый подход. Но инициатива должна быть за вами. За неделю должен быть результат. Альтернативы вакцинации нет», — поручил мэр.

Исполком выразил готовность оказать необходимую помощь транспортом и мобильными бригадами, чтобы активизировать вакцинацию среди этой части населения.

На сегодня в Набережных Челнах зарегистрировано 5 312 случаев коронавирусной инфекции. Показатель ниже среднереспубликанского на 3,9% (111,1 на 100 тысяч населения). 220 человек под медицинским наблюдением, снято 10 823. По словам главного санитарного врача, в городе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка.