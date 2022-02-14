Мэр Челнов поручил усилить уборку крыш после схода снежной лавины на ребенка

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании дал поручение управляющим компаниям усилить уборку кровель в городе после схода снежной лавины на ребенка.

Он отметил, что в связи с опасностью схода наледи нужно принимать меры, которые не требуют больших финансовых затрат: «В местах схода льдин, снега необходимо установить ограждения, соответствующие знаки. И поэтапно ежедневно проводить работу по уборке кровель, чтобы обезопасить горожан. Плюсовые температуры ожидаются на этой неделе!» — поручил мэр.

По словам Магдеева, эта работа очень простая, людям необходимо подсказывать, что не стоит ходить под крышами домов и парковать машины вплотную к козырькам.

«Яркую ленту натянули, знак поставили. Не ленитесь! И дети, и взрослые ходят. Человек видит, что территория ограждена лентой, нужно обойти. Голову нужно иметь на плечах для того, чтобы не сокрушаться и не сидеть перед следователем и правоохранительными органами по тем инцидентам, которые имеют место быть — или по колодцам, или сошедшим снегом на ребенка. Ладно, он только испугался, снег его не повредил, слава богу! Это все происходит от того, что нет внимания к тому, что должно быть», — поручил мэр.

В начале февраля в 6-м комплексе Нового города на семилетнюю девочку упал снег с крыши. Ребенок отделался испугом. Еще один случай схода снега произошел в поселке ГЭС у дома 10/20А, рядом с магазином. Обледенелый снег, упав с козырька балкона пятого этажа, разбил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Вопросом занимается прокуратура.

Первый замруководителя исполкома Илья Зуев согласился, что на сегодняшний день важным моментом остается расчистка козырьков, уборка сосулек, так как температуры начинают быть более теплыми. «Проводим проверки, но они не носят карательный характер. Просто проверяем, где можно поправить эту ситуацию», — доложил чиновник.