Мэр Челнов поручил приступить к ремонту территорий по проекту «Наш двор»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил приступить к ремонту территорий во всех районах города по проекту «Наш двор». В этом году будут благоустроены 119 дворов. Общий бюджет составит 1 млрд 870 млн рублей.

«Наступило время реализации программы „Наш двор“. Сезон начинается. Поэтому просьба приступить к работам, срок был обозначен — 11 апреля. Главы районов слышат. Все процедуры провели: согласительные, собрания, протоколы», — поручил мэр.

Наиль Магдеев призвал ответственных лиц взять на особый контроль реализацию программы: «Жители города самостоятельно должны определять нужна парковка или нет, потому что они являются хозяевами своих территорий.

Градоначальник отметил, что время от времени поступают обращения от жильцов домов, однако все сроки согласований прошли.

«Это, видимо, те, кто на собрания вовремя не ходят, обращаются к нам. Не читают объявления в подъезде или лифте, а потом уже где-то информацию видят или слышат в части: нужна парковка или не нужна парковка, необходимо убирать часть деревьев или не нужно... С каждым обращением разбирайтесь, — обратился Магдеев к первому замруководителя Илье Зуеву, — если нужна жителям двора парковка, то в рамках определенного лимита, нужно выполнить эту работу. Если жители считают, что им парковка не нужна и деревья убирать не надо — никто не настаивает. Жители сами должны определять. Пора уже всем привыкнуть, что жители — хозяева своей территории».

Программа «Наш двор» по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова стартовала в 2020 году. За два года в Набережных Челнах привели в порядок 219 дворовых территорий.