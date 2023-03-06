Мэр Челнов поручил перевести на дистанционку болеющих сотрудников

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил отправить болеющих сотрудников домой, чтобы не подвергать риску заражения рабочие коллективы. Количество заболевших в городе пока не снижается, сообщил он на аппаратном совещании в мэрии.

«Мы по своим коллегам видим, некоторых пришлось отправлять лечиться, чтобы не распространяли тут вирусы. С температурой рядом с нами ходят, с насморком ходят, пришлось отправить, чтобы пару дней хотя бы отлежались. На ногах невозможно эту болезнь вылечить, все мы это проходили, героизма тут не нужно», — отметил Магдеев.

Также руководитель города поручил обратить внимание на утренние фильтры в детских садах и школах.

«Один человек пришел, покашлял, почихал — половины отдела нет. Кому это нужно? Тем более все, что переносится на ногах, дает тяжелые осложнения на человека. Мы же видим, сколько у нас в стационарах находится людей с осложнениями. Это те осложнения, которые пришли с коронавирусом, с ОРВИ. Поэтому давайте без героизма. Всех касается: и воспитателей в детсадах, и руководителей в школах, и детей. Фильтр должен быть не формальный, а реальный», — сказал он.

Болеющих сотрудников Магдеев предложил переводить на дистанционную работу.

«Ничего не случится, если тот или иной сотрудник сегодня дистанционно будет управлять процессами. Можно не выпадая из активной жизни и не заражая окружающих, дальше выполнять, насколько это возможно в условиях высокой температуры, болезненного состояния все эти моменты. Вот тут находится наш коллега на совещании, шмыгает и шмыгает, хоть и в маске находится, видно, что с температурой. Говорю: „Что не лечишься?“ — „Вот дел много“. Дела нигде не заканчиваются, даже когда дойдешь до Молодежного (кладбища — прим. Т-и.), тоже еще не заканчиваются, остается вагон и целая тележка. Горькая шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, а есть доля истины», — отметил градоначальник.

Магдеев также вспомнил трагичный случай с главой Центрального района города Искандером Галимовым, который погиб во время лыжного марафона на Камчатке.

«Мы с вами Искандера Нургалямовича потеряли, спортом занимался, марафоны бегал, самый спортивный был среди нас. Вот все последствия гриппа, ОРВИ, ковида. Нет человека...У всех жизнь одна», — отметил Магдеев.

Начальник Горздрава Александр Николаев доложил, что за весь период в городе зарегистрировано 29 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, уровень обращений остается стабильным. Количесто обращений челнинцев на прошлой неделе в поликлиники города с признаками ОРВИ также оставалось на стабильных значениях. «Пока без тенденции к снижению», — отметил он.