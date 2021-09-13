Мэр Челнов поручил основательно подготовить избирательные участки к предстоящим выборам

Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил всем надзорным органам основательно подготовить избирательные участки к предстоящим выборам в Госдуму РФ, а также соблюсти все антиковидные меры.

«В жизни нашей страны состоится важное политическое событие. Ожидается большое количество избирателей на наших участках. Там, куда придут наши избиратели, должен быть полный порядок в части соблюдения всех антиковидных мер: обработка рук, санитарные защитные маски, соответствующая дистанция», — заявил градоначальник на аппаратном совещании в мэрии.

По словам градоначальника, порядок на участках будет обеспечиваться и за счет других служб города, с которыми уже было проведено совещание: прежде всего, это охрана на участках и противопожарная безопасность.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Лемуза Нафигуллина сообщила, какую работу проводит ведомство в образовательных, социальных учреждениях, на промышленных предприятиях и организациях.

По словам докладчика, в детских садах и школах дети проходят утренние фильтры, ведется работа с прибывшими из-за рубежа, составлены два протокола на лиц, не сдавших ПЦР-тесты по прибытии. В организациях осуществляется контроль за вакцинацией работников, проводятся профилактические беседы. «С сегодняшнего дня начинается проверка противоэпидемиологических мер на избирательных участках», — подчеркнула Лемуза Нафигуллина.