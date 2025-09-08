Мэр Челнов поручил организовать молодежные центры на первых этажах новых домов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил предусмотреть в новых микрорайонах места для подростковых клубов. Градоначальник обратился к руководителю исполкома Фариду Салахову и управлению по делам молодежи с просьбой обратить внимание на первые этажи строящихся зданий.

«В ближайших комплексах, которые появляются, нужно обязательно предусмотреть вместе с застройщиками, договориться, чтобы на встроенных этажах появились не только предприятия торговли. Для жилого микрорайона с минимум 8–10 тысячами жителей должны быть предусмотрены и места для организации внеклассной работы детей и подростков», – отметил Магдеев. Он поручил управлению по делам молодежи подготовить предложение в течение 10 дней и совместно с руководителем исполкома провести работу с застройщиками.

Мэр привел в пример 69-й, 72-й комплексы и ЖК «Премьер-квартал на набережной». Он подчеркнул, что подростковые клубы востребованы: в них дети могут заниматься кружками по интересам.

Ранее в городе после капитального ремонта открылись молодежный центр «Орион» и подростковый клуб в 13-м комплексе «Проспект». На сегодняшний день в Набережных Челнах проживает около 130 тысяч жителей, относящихся к категории «молодежь». Все 28 подростковых клубов в городе капитально отремонтированы.