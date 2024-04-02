Мэр Челнов поручил оперативно реагировать на заявки в связи с подтоплениями домов

На прошлой неделе в частном секторе поселка Орловка в Набережных Челнах был зафиксирован заход воды в ряд домов. Мэр Автограда Наиль Магдеев поручил оперативно реагировать на обращения граждан.

«Были в ряде частных домов в Орловке небольшие подтопления, заход воды в дома в связи с тем, что не была проведена подготовка. Не были сделаны канавки, так как отсутствуют сети ливневой канализации у поселка. В основном это произошло у пожилых людей. Администрации районов активно работу провели, включились и с помощью техники, которую выделило Предприятие автомобильных дорог, откачали воду в очень короткий срок», — доложил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Наиль Магдеев заметил, что в некоторых местах города нет других возможностей бороться с подтоплениями, помимо откачки воды.

«Во многих местах в городе есть случаи подтопления территорий. Тоже нужно отрабатывать, не тянуть, не ждать, чтобы люди не испытывали неудобства в микрорайонах. Не везде есть ливневая канализация. Поэтому вся техника, которая есть в городе, должна быть задействована, на каждое обращение необходимо оперативно реагировать. На прошлой неделе был ряд обращений в ряде комплексов — там, где подходы к детским садам, к школам», — прокомментировал ситуацию мэр.