Мэр Челнов подарил семьям бойцов СВО более 1 тыс. продуктовых наборов к 30 августа

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Семьям военнослужащих в Набережных Челнах вручили продуктовые наборы. Это подарки от мэра Автограда Наиля Магдеева ко Дню Республики Татарстан и Дню города. Продуктовые наборы предназначены для 1,3 тыс. семей защитников Отечества. Вес каждой коробки составляет около 9 кг.

Только в Автозаводском районе такие продуктовые наборы получили 440 семей военнослужащих. Глава администрации района Винер Харисов провел совещание с председателями ТОС, которые задействованы в раздаче подарков.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Все вопросы решены. Мы уже не в первый раз такие подарки вручаем. Наборы очень хорошие, качественные», — отметил он.

Так, один из подарков вручили семье военнослужащего под позывным Гамбит. Как признаются жена и сын, они гордятся им и с нетерпением ждут возвращения домой. К тому же, скоро их ждет пополнение. На свет должен появиться еще один сын защитника Отечества.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Супруга бойца о своей беременности узнала только перед Новым годом. Радостной вестью она поделилась с мужем по телефону.

«Естественно, радости было много. Муж плакал, и я тоже плакала. Очень… очень такой момент в нашей жизни. Мы решили, что это знак свыше о том, что все будет хорошо. И приняли такое решение, что будем рожать», — поделилась жена военнослужащего.

Старший сын бойца признается, что хочет быть таким же, как его папа. «Мой папа смелый, доброжелательный, сильный и всегда поддержит во всем. Мы всегда проводим время вместе. Смотрим разные мультфильмы», — говорит мальчик.

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