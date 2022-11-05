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Общество
5 ноября 2022  13:04
Эльза Кузнецова

Мэр Челнов подарил футболистам из ЛНР и ДНР спортивную форму и мячи

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Мэр Челнов подарил футболистам из ЛНР и ДНР спортивную форму и мячи

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подарил спортивные костюмы и мячи футболистам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

«Принял решение подарить спортивные костюмы и мячи юным футболистам Донецкой и Луганской народных республик. Они приехали в Набережные Челны на детско-юношеский футбольный фестиваль „Кубок Единства“», — написал он.

Подарки вручал заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

В фестивале приняли участие команды из Севастополя, Луганска, Донецка, Южной Осетии, Пермского края, Мордовии, Ульяновска, Башкирии, Самарской области и представители других регионов.

«У детей должно быть счастливое детство вне зависимости от места проживания. Пусть у мальчишек останутся хорошие, добрые впечатления о нашем городе», — отметил глава города. 

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

#Набережные Челны
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