Мэр Челнов почтил память врача Зотова минутой молчания

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев начал аппаратное совещание с минуты молчания по врачу-педиатру Николаю Зотову, который погиб в ДТП на территории Воронежской области.

«Не поворачивается язык сказать „доброе утро“ с учетом тех трагических событий, которые произошли с нашим коллегой и товарищем, известным в городе человеком, гражданином с большой буквы, настоящим патриотом нашей страны — Николаем Александровичем Зотовым, известным врачом, из династии врачей. Всю свою короткую, к сожалению, жизнь, а это 39 лет, он посвятил служению людям», — отметил Магдеев.

Градоначальник рассказал, что Зотов сам принял решение идти в зону СВО, хотя мог остаться в тылу.

«Сам принял решение идти в зону СВО, получив повестку, хотя мог этого не делать. Он настоял на том, чтобы пойти служить Отечеству в первых рядах с воинами из Набережных Челнов, помогать военнообязанным, своим землякам. С честью выполнял эту задачу. Помню, как я пожал ему руку, провожая у ДК „Энергетик“. Это был первый призыв. Он с улыбкой на лице дал слово, что он вернется. Но произошло то, что произошло. Безусловно, память об этом человеке сохранится в наших сердцах», — сказал он.

Наиль Магдеев поделился последним разговором с Зотовым, который произошел по видеосвязи на той неделе. Врач должен был доставить три автомобиля «УАЗ» бойцам в зону спецоперации.

«Мы с ним разговаривали — я лично, Фарид Шавкатович (Салахов – прим. Т-и), Рустам Гатин — в прошлый понедельник из этого кабинета в районе 17 часов вечера. Пообщались, договорились, где он получит три автомобиля УАЗ, которые мы экипировали и в 13.30 в прошлый понедельник отправили по просьбе Зотова к нему. Он был бодрый, жизнерадостный. Человек, который внушает оптимизм. К сожалению, получилось так, что пообщались в последний раз. Он попал в ДТП вместе с Тимуром Дунаевым. Оба погибли. К сожалению, эта трагедия унесла из жизни настоящего мужчину, настоящего воина, настоящего человека», — сообщил Магдеев.

Ранее Магдеев выразил слова соболезнования родным и близким, коллегам врача Зотова.