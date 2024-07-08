Мэр Челнов поблагодарил Собянина за московский Сабантуй

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за создание хороших условий для проведения Сабантуя. Праздник прошел в столичном музее-заповеднике «Коломенское» в минувшие выходные. Автоград выступил организатором национального праздника в столице России.

«Мы благодарны руководству города Москвы Сергею Семёновичу Собянину, всей его команде за создание хороших условий для проведения татарского национального праздника Сабантуй. Традиционно он проходит в парке-музее федерального значения Коломенское — это прекрасное место. Мы вместе с нашими коллегами постарались порадовать москвичей и гостей столицы», — заявил градоначальник.

Магдеев рассказал, что на празднике были выступления артистов, вкусная национальная кухня, высокий уровень общественной безопасности.

«В целом все задачи, поставленные республикой, выполнены. Я благодарю всех за хорошую дружную работу. Все, что мы планировали совместно с правительством Москвы, выполнено на высоком организационном уровне», — отметил руководитель города.