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Мэр Челнов поблагодарил Собянина за московский Сабантуй
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за создание хороших условий для проведения Сабантуя. Праздник прошел в столичном музее-заповеднике «Коломенское» в минувшие выходные. Автоград выступил организатором национального праздника в столице России.
«Мы благодарны руководству города Москвы Сергею Семёновичу Собянину, всей его команде за создание хороших условий для проведения татарского национального праздника Сабантуй. Традиционно он проходит в парке-музее федерального значения Коломенское — это прекрасное место. Мы вместе с нашими коллегами постарались порадовать москвичей и гостей столицы», — заявил градоначальник.
Магдеев рассказал, что на празднике были выступления артистов, вкусная национальная кухня, высокий уровень общественной безопасности.
«В целом все задачи, поставленные республикой, выполнены. Я благодарю всех за хорошую дружную работу. Все, что мы планировали совместно с правительством Москвы, выполнено на высоком организационном уровне», — отметил руководитель города.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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