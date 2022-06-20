Мэр Челнов поблагодарил организаторов Сабантуя: Праздник обошелся без ЧП и преступлений

Сабантуй в Набережных Челнах прошел без громких ЧП, скандалов и замечаний от Роспотребнадзора. На аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев поблагодарил всех причастных к проведению этого праздника.

«Сегодня утром подвели итоги работы за неделю. И что примечательно — в день Сабантуя, по докладу начальника УМВД, не зарегистрировано ни одного преступления. Даже происшествия не зарегистрировано! Оказывается, мы можем организовать этот праздник с массовым пребыванием людей на высоком уровне, в том числе в плане высокой общественной безопасности», — отметил мэр.

Градоначальник также отметил, что все соскучились по массовым праздникам и личному общению. «Это было видно, это чувствовалось. Всем огромное человеческое спасибо за подготовку и проведение столь массового и ожидаемого после всех ограничений по ковиду праздника. Поставленная задача выполнена на очень высоком уровне без происшествий и тем более без преступлений», — сказал Магдеев.

Также мэр уточнил у главного санитарного врача Автограда Ильгизара Бариева, нет ли претензий у него, на что получил отрицательный ответ.

«Аллага шокер! Слава богу, что с вашей стороны нет замечаний! Тем более, мы очень серьезно к этому относимся, не только к общественной безопасности», — сказал Магдеев, отметив, что на таком же высоком уровне необходимо проводить все массовые мероприятия.