Мэр Челнов передал бойцу с позывным Ураган ключи от УАЗа

Челнинским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, передали автомобиль УАЗ и необходимые вещи. Ключи от машины мэр Наиль Магдеев вручил бойцу с позывным Ураган. Видео и фото размещено в телеграм-канале городской администрации.

Таким образом власти выполнили просьбу воинов, с которой они обратились во время краткосрочного отпуска.

«Мир не без добрых людей, добрые люди также живут в городе Набережные Челны. Челны помогают», — сказал Наиль Магдеев, передавая ключи от автомобиля военнослужащему.

«Ураган» согласился: «Мы чувствуем вашу поддержку, я доволен, Челны хорошо помогают, спасибо».

Мэр добавил, что в приобретении автомобиля помог руководитель одной из компаний Владимир Апраксин. К тому же, на передовую УАЗ отправится не пустым, а с гуманитарной помощью.

Мэр также наказал передать горячий привет и пожелания сослуживцам, а Урагану — доехать без происшествий.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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