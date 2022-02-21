Мэр Челнов: Отмена QR-кодов не означает завершения всех неприятностей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал отмену QR-кодов в Татарстане. На аппаратном совещании градоначальник подчеркнул, что все остальные антиковидные ограничения должны соблюдаться, поэтому расслабляться не стоит.

«В первую очередь это касается проверки в школах и детских садах — у детишек, которые приходят, необходимо смотреть температуру, признаки ОРВИ. Утренний фильтр должен быть. Использование масок, требования по рассадке в местах массовых мероприятий необходимо соблюдать. Неделя к неделе у нас не снижение, а повышение. Ситуация пока не стабилизировалась. Может быть, она успокоилась, но мы в этой части не должны успокаиваться. То, что отменили QR-коды, еще не означает завершения всех неприятностей, связанных с ковидом. Это пока только первые шаги. Да, может, они необходимы, но мы по цифрам видим, что происходит», — отметил он.

Главный санитарный врач Ильгизар Бариев добавил, что с начала пандемии в Набережных Челнах зарегистрировано 11 999 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель составляет 2283,9 на 100 тысяч населения, что на 2,9% ниже среднереспубликанского значения.