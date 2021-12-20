Мэр Челнов отчитал медработников, не выполняющих предписания Роспотребнадзора

За прошедшую неделю Роспотребнадзор в Набережных Челнов проверил 22 объекта, в шести из них были выявлены нарушения. О результатах работы рассказал главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

«Была проверена клиника „Инсайт“, расположенная на улице Гидростроителей, 4, где были выявлены факты не проведения термометрии пациентов, сбора эпидемиологического анамнеза, на момент проверки в вестибюльной группе не проводилось обеззараживание воздуха. В связи с этим должностное лицо пригласили на составление протокола по статье 6.3, часть 2», — пояснил Ильгизар Бариев.

Мэр Автограда Наиль Магдеев отметил важность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. «Это элементарные требования, ничего сверхъестественного: термометрия должна быть, обеззараживатели у нас в городе есть давным-давно во всех детских садах, во всех бюджетных учреждениях и коллективах, которые заботятся о здоровье своих сотрудников», — отметил мэр.

«Какие слова еще нужно говорить? Сколько народу еще должно умереть? Чтобы до некоторых медработников это дошло? Люди с медицинским образованием, окончившие вуз, получившие лицензию, и так себя ведут! Куда дальше то? А потом те же медицинские работники возмущаются, а почему больницы перегружены?» — эмоционально высказался Магдеев.

С начала пандемии в Набережных Челнах зарегистрировано 5 540 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. Показатель составляет 1054,7 на 100 тыс. населения, что ниже республиканского значения на 3,6%.