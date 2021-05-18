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Ру Тат
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18 мая 2021  18:36
Надежда Захарова

Мэр Челнов опроверг слухи о своем уходе в Госдуму

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В ближайшие пять лет мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев не планирует покидать свой пост. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram.

Магдеев рассказал, что при подготовке к эфирам к нему, помимо транспортных, социальных и других вопросов, поступают и личные. Так, один из челнинцев поинтересовался, не планирует ли он перейти в Госдуму.

«Задали вопрос. Говорят: „Уважаемый Наиль Гамбарович, вы что, собираетесь баллотироваться в депутаты Государственной Думы?“ Могу ответить — нет. Никуда я не собираюсь баллотироваться», — отметил он.

Магдеев объяснил, что он принимает участие в праймериз «Единой России», однако не в качестве депутата, а как мэр одного из городов, в которых будет проходить предварительное голосование.

«Хочу разочаровать своих оппонентов: вам с нынешним мэром придется мучиться еще до 2025 года, — пошутил он. — Все эти разговоры никакой почвы под собой не имеют».

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