Мэр Челнов объяснил отказ от электросамокатов угрозой безопасности пешеходов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал о диалоге с операторами кикшеринга и причинах, по которым арендные электросамокаты до сих пор не появились в автограде, в программе «Точка зрения» на канале «Астрахань 24». Бизнесу предлагали организовать соответствующую инфраструктуру, но он отказался, сообщил градоначальник.

Магдеев отметил, что город ни с кем не борется и против кого-либо не выступает. Проанализировав ситуацию в стране и республике, власти приняли решение не разрешать эксплуатацию арендных электросамокатов в полумиллионном городе.

Он перечислил несколько причин. Во-первых, отсутствует соответствующая инфраструктура: тротуар, по словам мэра, не место для электросамокатов, пешеход должен чувствовать себя в полной безопасности. Для электросамокатов нужна отдельная инфраструктура — велодорожки. Во-вторых, на федеральном уровне не отрегулирована ответственность участников движения на средствах индивидуальной мобильности. Мэр подчеркнул, что это угроза для жизни и здоровья граждан, а проводить опыты на жителях города руководство не имеет права.

Компаниям, которые вышли с предложениями, предложили создать инфраструктуру самостоятельно, но они отказались. По словам Магдеева, у бизнеса есть желание только зарабатывать деньги, других целей он не увидел.

Нужную инфраструктуру создает сам город. В прошлом году велодорожки появились на проспекте Яшьлек во время капитального ремонта. Также через депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ инициируются законодательные инициативы.

Мэр обратил внимание на кадры программы, где подростки передвигались на электросамокате вдвоем, назвав это грубейшим нарушением правил. Он задал вопрос о том, есть ли у сотрудников ГИБДД технические и человеческие возможности для контроля за средствами индивидуальной мобильности, учитывая серьезные сокращения в органах. По его словам, сотрудников для контроля просто нет.

Перед принятием решения в городе провели опрос: почти 70% жителей высказались против разрешения проката электросамокатов.