Мэр Челнов о взрыве в многоэтажке: «Вины муниципалитета я не вижу»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании прокомментировал трагедию, которая произошла в ночь на воскресенье в одной из высоток 38-го комплекса Автограда. Он подчеркнул, что вины муниципалитета в случившемся нет, а также поручил соответствующим службам произвести строительную экспертизу и восстановить лифты.

«Это был взрыв в квартире 83 на 10-м этаже. Погиб молодой человек. Обстоятельства расследуются соответствующими оперативно-следственными службами под надзором прокуратуры города. Вины муниципалитета я не вижу. Мы не можем знать, что происходит в каждой квартире. Жилище — это имущество гражданина, оно неприкосновенно», — отметил глава города.

В первую очередь Магдеев поставил задачу местным органам власти вернуть в рабочее состояние лифты. «Первым делом решить вопрос по пассажирскому лифту, параллельно решить вопрос с грузовым. Все лифты в целости и сохранности. Встречались с собственниками жилья, квартиросъемщиками, прошли все ногами, посмотрели», — пояснил он.

Магдеев также обратил внимание на необходимость изучить разрушения, причиненные ударной волной.

«Необходимо провести строительную экспертизу, посмотреть все несущие конструкции. Есть небольшие повреждения и изменения в части дверей, косяков. Необходимо составить алгоритм действий и смету. После обследования будут приняты решения. В течение короткого времени нужно вернуть граждан к нормальной повседневной жизни. Мы понимаем неудобства, связанные с подъемом на высокий этаж», — сказал Магдеев.

Мэр также заметил, что это был именно взрыв, а не хлопок. «Кто-то написал „хлопок“. Но это был самый настоящий взрыв, после которого разнесло квартиру, ударная волна прошла по коридору, зашла за угол, снесла двери лифтов», — констатировал он.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в квартире на 10-м этаже прогремел взрыв, который выбил стеклопакет, входную дверь и повредил грузовой лифт. Причиной стала петарда «Кинг-Конг». В результате происшествия погиб молодой мужчина, находившийся в квартире.