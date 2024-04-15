Мэр Челнов о старте «Нашего двора»: «Людей нужно оповестить заранее»

В Набережных Челнах стартовали ремонтные работы по республиканской программе «Наш двор». В этом году запланировано благоустройство 71 дворовой территории. На аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев поручил заранее оповещать жильцов домов, в чьих дворах запланирован ремонт.

Начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов доложил, что в десяти дворах начато обновление. В остальных завершаются встречи с населением, согласовываются итоговые схемы.

«Людей нужно заранее оповестить, есть группы в чатах. Территориальное общественное самоуправление здесь тоже присутствует, необходимо жильцам сообщить заранее о том, что будут определенные неудобства, приносим свои глубокие извинения, но через определенное время ваш двор будет в хорошем состоянии», — призвал мэр.

В этом году на ремонт дорог во дворах Челнов будет направлено 1,3 млрд рублей, 166 млн рублей на малые архитектурные формы и столько же на освещение.

Программа благоустройства дворовых территорий была запущена в 2020 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Всего в 2024 году на ее реализацию направят 10 млрд рублей.