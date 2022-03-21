Мэр Челнов о паводке: Рыбаки-любители играют в рулетку со смертью за 1 кг рыбы

В Набережных Челнах продолжается подготовка к предстоящему половодью. На особом контроле находится и работа с рыбаками. Так, зоны подледной рыбалки находятся на контроле пожарно-спасательных подразделений, муниципальных служащих по охране общественного порядка и ГИМС. О ходе подготовки к предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего половодья рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев.

«Рыбаки-любители не только не соблюдают правила безопасности, но и являются прямыми нарушителями. Весенний лед очень быстро тает, набирается водой и опасен для жизни. Несмотря на это, рыбаки продолжают выходить на лед, некоторые из них выезжают на лед на машинах, снегоходах и мотоциклах», — отметил спикер.

В границах Челнов находятся Кама, Мелекеска, Шильнинка и Челнинка, восемь мест массового выхода рыбаков на лед, четыре пешеходных перехода и два съезда автотранспорта, которые являются местами повышенного риска и требуют постоянного контроля.

«На сегодняшний день в условиях плюсовой погоды происходит интенсивное таяние ледового покрытия, толщина льда составляет от 26 до 34 см, структура льда неоднородная, имеются промоины, в нижнем бьефе на реке Кама Нижнекамского водохранилища есть участки открытой воды», — сказал Илья Зуев.

Мэр Наиль Магдеев, комментируя ситуацию по весеннему паводку, отметил, что сейчас обстановка коренным образом отличается от прошлогодней в части высоты снежного покрова.

«Особое внимание надо уделить нижнему бьефу, где много рыбаков-любителей играют в рулетку со смертью. А самое главное — выходят не только взрослые, но и детей с собой берут! На моей памяти, где-то четыре или пять лет назад отец вместе с сыном утонули. Вот за один час ушли в мир иной кормилец семьи и взрослый сын за 1 килограмм рыбы!» — эмоционально высказался мэр.

Магдеев отметил, что если разъяснительные беседы не помогают, то к рыбакам-нарушителям придется применять принудительные меры.

«Говорим, говорим, говорим. <…> С особо одаренными надо проводить разъяснительную работу силами спасателей. Придется не только профилактические, но и принудительные меры применять к тем, кто сам за свою жизнь не переживает, — подчеркнул мэр. — Странно, что дядя в погонах должен думать, чтобы ты не утонул, посторонний должен за твою жизнь переживать».