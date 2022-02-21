Мэр Челнов о весеннем паводке: Негативный опыт есть — разбитые машины, испуганный ребенок

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ответственным службам подготовиться к весеннему паводку, отметив, что за окном наблюдаются плюсовые температуры.

По его словам, в этом году наблюдается снежная аномалия — снега выпало в два раза больше, и скоро он начнет таять. Городу нужно подготовить систему ливневой канализации, а управляющим компаниям ответственно подойти к очистке кровель.

Наиль Магдеев сегодня поручил проверить все объекты в городе, к объезду попросил привлечь Госжилинспекцию.

«Температура в ближайшие дни будет плюсовая. Обратите внимание. Это сход снега с крыш и козырьков, входных групп подъездов. Опасность кратно увеличивается. У нас есть определенный негативный опыт: и разбитые машины, и испуганный ребенок. Ладно, еще ничего не случилось — не на ребенка упало, а рядом», — напомнил Магдеев.

Спикер подчеркнул, что в случае резких положительных температур необходимо избежать нештатных ситуаций.

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Челнах Ильгизар Бариев отметил, что ведомство уже направило предписания, сейчас стартует подготовка предприятий и организаций для работы в паводковый период.

Работы начинаются на «Челныводоканале», Белоусовском водозаборе, станции очистки воды, на городских и районных очистных сооружениях, очистных сооружениях предприятий, системе городской ливневой канализации.