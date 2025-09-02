Мэр Челнов о безопасности учреждений: «Детский сад и школа – не проходной двор»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании подчеркнул, что безопасность детей в школах и детских садах остается приоритетом номер один. За последние пять лет на эти цели в Автограде выделено более 885 млн рублей.

В связи с этим он заявил о важности строгого контроля в образовательных учреждениях.

«Еще раз повторюсь, как бы это ни звучало, детский сад и школа – это не проходной двор. Нормальный добротный хозяин никогда свой дом или квартиру не будет превращать в проходной двор. Может кто-то из вас себе позволить, чтобы в ваш дом зашли люди, которых вы не знаете? А школа чем отличается? Родителям должен быть доступ только до определенного руководством места», – убежден мэр.

Магдеев отметил, что разъяснение родителям о необходимости ограничений проводится исключительно в интересах детей, и напомнил о недавних трагических случаях на территории республики.

Заместитель руководителя исполкома Винер Харисов доложил о подготовке учреждений к учебному году.

«Безопасность детей – основная задача образовательного учреждения. Во всех школах и детсадах обеспечен охранно-пропускной режим, физическая охрана, ЧОПы, тревожные кнопки, металлоискатели, системы сигнализации, новые ограждения и так далее», – отчитался Харисов.

После доклада об образовании мэр дал поручения начальнику Управления образования Наркизу Кашапову и помощнику мэра по противодействию коррупции Рамилю Файсханову проводить как открытые, так и скрытые проверки. «Вопросы безопасности – номер один», – резюмировал Магдеев.