Мэр Челнов Наиль Магдеев вручил медикам ключи от квартир

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил медикам Камского детского медицинского центра, горбольницы №5 и Госпиталя для ветеранов войн ключи от временных квартир. Все квартиры мебелированы и готовы для проживания. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Мэр напомнил, что для приезжих врачей-специалистов из республиканского бюджета выделяются средства в размере 800 тыс. рублей, еще 200 тыс. рублей добавляются из городской казны. Эти средства затем направляются на погашение социальной ипотеки.

Таким образом, если приезжает семья из двух врачей, то она получает 2 млн рублей. Пока подходит очередь по социальной ипотеке, город выделяет временное жилье. Всего в городе десять таких квартир. При этом врачи оплачивают только коммунальные платежи, другие средства не взымаются.

Ключи от квартир получили три семьи. В семье Зайнуллиных два врача: Ильдар Зайнуллин — врач-рентгенолог, он работает в городской больнице №5. Его супруга Эльвира — кардиолог в функциональной диагностике Госпиталя для ветеранов войн. Они также воспитывают сына, который сейчас ходит в детский сад.

Обладателем ключей стал также Зохирджон Набиев — врач-анестезиолог, работающий в отрасли более 25 лет. Сейчас практикует в перинатальном центре КДМЦ. Его жена Савринисо Набиева является медсестрой Камского детского медицинского центра. Старший сын Масруржон студент в КГМУ, а дочь Махасти учится в школе.

«Надеемся, что после окончания университета старший сын Масруржон также придет работать к нам», — поделился планами главврач КМДЦ Марат Насыбуллин.

Ключи также были вручены Альфие Салимгареевой — участковому врачу-педиатру из детской поликлиники №6. В Набережные Челны она переехала из Уфы.

«Кадры решают все, и я надеюсь, что вы будете продолжать и дальше трудиться на благо жителей нашего города», — заявил Магдеев.