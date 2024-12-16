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Политика 16 декабря 2024 08:27

Мэр Челнов Наиль Магдеев сообщил о двух новых назначениях в городе

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Мэр Челнов Наиль Магдеев сообщил о двух новых назначениях в городе

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании представил новых глав районов. На должность главы администрации Центрального района исполнительного комитета назначен Фидарис Хабибуллин.

«Все мы его знаем. Достаточно длительное время он работал заместителем главы Комсомольского района, поэтому есть определенный опыт работы по согласованию с руководством республики. Мы вам успехов желаем», — сказал мэр.

На должность главы администрации Автозаводского района назначен Айрат Хуснуллин, исполняющий обязанности главы района.

«Тоже есть определенный опыт, поэтому по согласованию с руководством республики вы назначены уже не исполняющим обязанности, а главой района. Успехов вам», — пожелал Магдеев.

Фото: мэрия Набережных Челнов

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