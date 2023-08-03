Мэр Челнов Наиль Магдеев рассказал об обстановке в Севастополе

Мэр Автограда Наиль Магдеев посетил корабль «Набережные Челны» в Севастополе, где проходят службу челнинцы. Челны осуществляют шефство над этой воинской частью уже 17 лет. Градоначальник передал военнослужащим подарки и пожелания успехов в службе. Об этом он сообщил на XXVI заседании горсовета IV созыва в ДДН «Родник».

«По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова ежегодно делегация республики в целом и Набережные Челны в частности посещают подшефные части подразделений Черноморского флота. А один из кораблей флота носит название „Набережные Челны“. С экипажем и командованием корабля мы уже несколько лет поддерживаем тесные дружеские и шефские связи», — отметил градоначальник.

По его словам, обстановка на флоте рабочая, спокойная. «Упаднических настроений» ни среди жителей, ни руководства города нет.

«Несмотря ни на какие сложности и трудности, Татарстан, город будет поддерживать подшефный флот, — заверил он. — Ряд предприятий помогли нам сформировать шефскую помощь, необходимое оборудование, инструментарий для моряков, корабля».

Напомним, между несколькими муниципальными районами Татарстана и военными кораблями Черноморского флота действуют шефские соглашения — это города Набережные Челны, Мензелинск, Алексеевский район и другие. Из Татарстана ежегодно на Черноморский флот призывается около 400 человек.