Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил горожан с началом поста

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил мусульман и христиан с наступлением особого духовного времени – месяца Рамадан, который начался 1 марта, и Великого поста, который стартовал 3 марта.

«Пусть это время духовного очищения и нравственных ориентиров принесет каждому верующему терпение, веру и внутреннюю гармонию. Наш город многоконфессиональный и многонациональный, как и вся республика. И символично, что в этом году пост у мусульман и христиан практически совпал по времени – с разницей всего в два дня. В этом есть особый смысл, ведь ничего в этом мире не бывает случайным», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что в этот период особенно важно проявлять уважение, любовь друг к другу, оказывать взаимную поддержку и совершать добрые дела. «Иногда полезно обратиться к Всевышнему за помощью и наставлением», – добавил Наиль Магдеев.