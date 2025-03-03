news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 3 марта 2025 10:17

Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил горожан с началом поста

Читайте нас в
Телеграм
Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил горожан с началом поста
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил мусульман и христиан с наступлением особого духовного времени – месяца Рамадан, который начался 1 марта, и Великого поста, который стартовал 3 марта.

«Пусть это время духовного очищения и нравственных ориентиров принесет каждому верующему терпение, веру и внутреннюю гармонию. Наш город многоконфессиональный и многонациональный, как и вся республика. И символично, что в этом году пост у мусульман и христиан практически совпал по времени – с разницей всего в два дня. В этом есть особый смысл, ведь ничего в этом мире не бывает случайным», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что в этот период особенно важно проявлять уважение, любовь друг к другу, оказывать взаимную поддержку и совершать добрые дела. «Иногда полезно обратиться к Всевышнему за помощью и наставлением», – добавил Наиль Магдеев.

#Религия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Человек может зависеть даже от колбасы»: батюшка о том, для чего нужен Великий пост

«Человек может зависеть даже от колбасы»: батюшка о том, для чего нужен Великий пост

2 марта 2025
Самые красивые татары по версии искусственного интеллекта

Самые красивые татары по версии искусственного интеллекта

2 марта 2025