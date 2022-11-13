Мэр Челнов Наиль Магдеев оценил условия на танковом полигоне и в «Казань Экспо»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил сегодня танковый полигон в Казани, где мобилизованные проходят боевое слаживание, а также «Казань Экспо» — там челнинские мастера искусств подготовили концерт. Фото и видео опубликованы в телеграм-канале мэрии Автограда.

На полигоне танкового училища Наиль Магдеев по традиции приветствовал каждого военнослужащего лично.

Мэр также поделился информацией о том, что город делает для поддержки семей мобилизованных. «С завтрашнего дня начнется выдача компенсации за проезд в общественном транспорте. Договорились с предприятиями и организациями, что они будут оказывать материальную поддержку семьям наших военнослужащих. С командирами держим связь. Человеческое вам спасибо за мужество», — сказал он.

В своем телеграм-канале Магдеев отметил, что настроение у бойцов хорошее.

«Сегодня встретился с нашими военнослужащими, которые находятся на боевом слаживании в Казани. Ознакомился с условиями проживания и узнал, как у них дела. Настроение у всех боевое, хорошее. Вручил челнинцам гостинцы к чаю и кофе, передал необходимые вещи, утепленные резиновые сапоги, теплые носки, специнструмент», — рассказал о своем визите градоначальник.

Наиль Магдеев заметил, что давно уже давно планировал свой приезд. «Я вам обещал, что я к вам приеду — вот сегодня приехал». На эти слова мобилизованные отреагировали аплодисментами и восклицаниями «Красавчик!», «Молодец!».

Мэр поблагодарил ребят за мужество и еще раз сказал эти важные и нужные нам и ребятам слова: «Живыми и здоровыми вернуться в Челны!»