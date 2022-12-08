Мэр Челнов исполнит три новогодние мечты с «Елки желаний»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев исполнит три новогодние мечты с «Елки желаний». Градоначальник призвал всех желающих последовать его примеру. Дерево с заветными мечтами детей установлено в холле мэрии Автограда.

«Как говорят, Бог любит троицу, — сказал Магдеев, доставая из кармана пиджака фанты с заветными желаниями ребят. — Достану то, что положил поближе к сердцу. Прошу обратить внимание всех, кто прошел мимо елки в холле. Это не просто елка, а „Елка желаний“. Новый год для детей — особенный праздник».

Также градоначальник отдельно выделил детей с ограничениями по здоровью. «Новый год — то время, когда могут исполниться их желания. И мы, взрослые, публичные люди, депутаты горсовета, можем эти желания исполнить. У меня просьба — выполнить эти желания поближе к Новому году, увидеть блеск в глазах ребят. Это дорогого стоит», — сказал он.

Напомним, акция «Елка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвертый раз. «Елка желаний» дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.