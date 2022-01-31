Мэр Челнов: «Большие снегопады — это экзамен для управляющих компаний»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал управляющие компании усилить уборку снега в городе, а также попросил назвать передовиков и отстающих в этом вопросе, чтобы горожане, возможно, задумались о смене своей УК.

«Более 200 дворов у нас отремонтировано, приведено в порядок, почему бы управляющим компаниям не содержать эти и все дворы в надлежащем состоянии?» — задал мэр риторический вопрос первому замруководителя исполкома Илье Зуеву.

Чиновник отметил, что каждую неделю есть разные примеры, но все компании в целом «стараются убирать снег».

Однако слово «стараются» вызвало у Магдеева негодование.

«Стараться можно что угодно делать. Старания на хлеб не намажешь! — эмоционально завил он. — Слово „стараться“ уберите из лексикона! Это не для нас и не про нас. Можно стараться и ничего не сделать. А можно не стараться и выполнить ту задачу, которая стоит. Не стесняйтесь, называйте тех, кто плохо работает. Для управляющих компаний, если мне память не изменяет, есть норматив — 12 часов. Говорят, что дворников нет... Если их нет — большой начальник в УК берет лопату и убирает сам. Не можешь организовать работу — сам делай! Город должен знать своих героев! Может быть, с учетом неудобств собственники проведут собрание и примут решение отказаться от услуг УК. Перейдут в другую, которая умеет эти вопросы организовывать. Большие снегопады — это экзамен для управляющих компаний. Ну, не хватает работников. Что из этого трагедию делать? Надо искать. Надо на этот период повысить зарплату дворникам».

Илья Зуев отметил лучшую в этом сезоне работу по уборке снега у управляющей компании «Вилюй», а также у МУП УК «Автозаводский», «Центральный», «Комсомольский». В числе отстающих первый замруководителя исполкома упомянул «Яшьлек-Фон» и «Жилкомсервис». Остальные управляющие компании имеют средние показатели.

В целом за январь из Челнов вывезли в два раза больше снега, чем за два предыдущих холодных месяца — ноябрь и декабрь.

«Могу пообещать, Илья Сергеевич, — сказал Магдеев, обращаясь к чиновнику. — На этой неделе снега будет не меньше, затраты очень большие, но ситуация складывается [такая], какая есть. Эту работу с огромными затратами из бюджета необходимо продолжать. Почистили. Снег выпал. Как будто и не почистили. Такая картинка получается. Сизифов труд, но куда деваться».

Мэр распорядился привлечь спецтехнику для вывоза и погрузки снега уже сегодня после обеда.