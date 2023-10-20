Мэр Челнов бойцам СВО: «То, что вы находитесь в отпуске, для нас большая радость»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с военнослужащими, которые прибыли на малую родину в краткосрочный отпуск. Встреча по традиции прошла в молодежном центре «Шатлык» — в теплой атмосфере за чашкой чая. Видео и фото опубликованы в телеграм-канале городской администрации.

Общаясь с земляками, Магдеев отметил, что власти считают своим долгом увидеть солдат, пообщаться, узнать, какие вопросы требуют решения. «Нет ничего лучше человеческого общения за чашкой чая», — сказал он.

На встречу пришли восемь военнослужащих, один из них награжден Орденом мужества.

«То, что вы находитесь в отпуске, для нас — большая радость, что вы живы-здоровы!» — отметил градоначальник.

В завершении встречи всем вручили утепленную обувь и вещмешки. Данная встреча с земляками, участвующими в СВО, стала 14-й по счету.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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