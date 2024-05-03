Мэр Бугульмы: «В нашей семье дед всегда был лицом героического подвига страны»

Глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров принял участие в онлайн-флешмобе «Мой Герой — моя семья», приуроченном ко Дню Победы. Он рассказал «Татар-информу» о своем деде — Нургалате Гилязове, участвовавшем в Великой Отечественной войне.

Нурлагата Гилязович Гилязов родился в 1925 году в деревне Куакбаш Лениногорского района. А в 17 лет, в 1942-м, был призван в армию. Проходил службу на Сахалине в должности механика авиации. Принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке, Маньчжурии.

За свои боевые заслуги дедушка был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», Георгия Жукова, а также юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной.

«В нашей семье дед всегда был лицом героического подвига страны, Победы, которая и стала возможной благодаря таким людям, как он. Вечная память и слава всем тем, кто принес мир и свободу!» — сказал собеседник агентства.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.