Мэр Бугульмы прокомментировал снос горки, на которой пострадал ребенок

Мэр Бугульмы Линар Закиров прокомментировал ситуацию с демонтированной снежной горкой во дворе по улице Тухачевского, 10. Градоначальник отметил, что со вчерашнего дня получает очень много вопросов по данной ситуации в социальных сетях и в свою приемную.

По словам Закирова, горка была построена местным жителем без согласования с управляющей компанией. По закону именно обслуживающая организация несет ответственность за все сооружения на детской площадке.

Он отметил, что если горка строится на детской площадке, в общественном месте, то она должна соответствовать требованиям безопасности. Необходимые минимальные требования, к сожалению, не были соблюдены.

«И это самое важное — на горке уже пострадал 12-летний ребенок. Получил серьезную травму позвоночника. Родители ребенка обратились к участковому уполномоченному полиции и в управляющую компанию», — рассказал Линар Закиров.

Поэтому, по его словам, в этой ситуации власти не могли не отреагировать. «Поэтому жильцов дворовой территории прошу отнестись с пониманием к таким действиям управляющей компании. Здоровье и безопасность наших детей — это самое главное», — заключил он.