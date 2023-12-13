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Мэр Бугульмы прокомментировал снос горки, на которой пострадал ребенок
Мэр Бугульмы Линар Закиров прокомментировал ситуацию с демонтированной снежной горкой во дворе по улице Тухачевского, 10. Градоначальник отметил, что со вчерашнего дня получает очень много вопросов по данной ситуации в социальных сетях и в свою приемную.
По словам Закирова, горка была построена местным жителем без согласования с управляющей компанией. По закону именно обслуживающая организация несет ответственность за все сооружения на детской площадке.
Он отметил, что если горка строится на детской площадке, в общественном месте, то она должна соответствовать требованиям безопасности. Необходимые минимальные требования, к сожалению, не были соблюдены.
«И это самое важное — на горке уже пострадал 12-летний ребенок. Получил серьезную травму позвоночника. Родители ребенка обратились к участковому уполномоченному полиции и в управляющую компанию», — рассказал Линар Закиров.
Поэтому, по его словам, в этой ситуации власти не могли не отреагировать. «Поэтому жильцов дворовой территории прошу отнестись с пониманием к таким действиям управляющей компании. Здоровье и безопасность наших детей — это самое главное», — заключил он.
Фото, видео: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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