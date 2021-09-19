Мэр Бугульмы: «Практика трехдневного голосования — это удобно и безопасно»

Фото: «Бугульминская газета»

Глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров отдал свой голос на выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ. Он проголосовал на избирательном участке № 1109 в спорткомплексе «Юность». Об этом пишет «Бугульминская газета».

Как и все избиратели, он прошел термометрию и обработал руки антисептиком, прежде чем получить бюллетень.

Линар Закиров подчеркнул, что эти выборы — большое политическое событие в жизни страны.

«Хочется в новом депутатском составе увидеть достойных людей, которые будут представлять интересы нашей республики, нашего города, мои личные интересы — как гражданина Российской Федерации», — отметил градоначальник.

Линар Закиров также поделился, что крайне важно сделать осознанный выбор, остановиться на тех кандидатах, которые смогут сделать жизнь еще более комфортной.

«Практика трехдневного голосования уже хорошо себя зарекомендовала. Это удобно и безопасно. Человек может прийти в удобное для себя время на участок», — резюмировал глава района.

В Бугульминском районе количество проголосовавших в оба дня — 61,92%. Сегодня, в 20.00, выборы в Госдуму РФ завершатся.