Мэр Бугульмы поздравил на выписке супругу мобилизованного с рождением третьего малыша

Мэр Бугульмы Линар Закиров навестил в роддоме супругу мобилизованного бугульминца. Во время выписки он поздравил маму Аэлиту с рождением дочери, вручил ей сертификат, подарки и коробку новорожденного. Девочку назвали Айзой.

«От всей души поздравляю с рождением дочери! Ее папа сейчас выполняет свой гражданский долг, защищает интересы Родины. Это заслуживает глубокого уважения», — сказал Линар Закиров.

Всего в Бугульминском районе на учете стоят 11 беременных, чьи мужья участвуют в специальной военной операции на Украине.

«Татар-информу» в пресс-службе рассказали о мерах поддержки, которые предоставляются в районе семьям мобилизованных. Это бесплатное горячее питание детям военнослужащих в школах и детских садах, бесплатное посещение объектов спорта, культуры и молодежи, оказание психологической помощи, организация новогодних мероприятий и вручение новогодних подарков детям добровольцев и мобилизованных бугульминцев.

Помимо этого, неравнодушные бугульминцы и предприниматели города продолжают сбор и отправку гуманитарного груза бойцам. На сегодняшний день Бугульминским муниципальным районом оказана помощь на общую сумму более 15 млн рублей. Эта совместная работа будет продолжаться и дальше, заверили власти района.