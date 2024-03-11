Мэр Бугульмы: «Отказаться от выборов — значит помочь врагам, пытающимся развалить страну»

На деловом понедельнике глава Бугульминского района Линар Закиров призвал земляков принять участие в голосовании Президента России, а также дал ряд поручений в связи с предстоящими выборами.

«С каждым годом формы голосования и возможности для принятия участия в нём расширяются: это трёхдневное голосование, электронное и различные варианты выездного голосования. Всё это должно работать чётко, как единый механизм. У любого человека, который принял решение проголосовать тем или иным способом, не должно возникнуть вопросов: где, что, как и почему вдруг не получается», — подчеркнул Линар Закиров.

Глава Бугульминского района поставил задачу: в оставшиеся до пятницы дни перепроверить готовность избирательных участков, наличие информации по их расположению, прикреплению адресов. Кроме того, необходимо проверить качество маршрутов, уделить особое внимание подъездам и подходам к избирательным участкам: чтобы большому количеству людей, которые пойдут на выборы, было удобно проходить к местам голосования. Чтобы было комфортно всем: и молодёжи, и людям старшего возраста.

Он призвал горожан и жителей района не отказываться от участия в голосовании.

«Несмотря на санкции, экономику нашей страны не удалось обрушить, мы вышли на показатели экономического роста, предприятия загружены заказами отечественных компонентов, которые пришли на смену импортных. Именно поэтому отказаться от голосования — значит помочь врагам, которые не оставляют попыток развалить нашу страну. Сейчас не время для политических экспериментов. В нынешних условиях нам, гражданам своей страны, как никогда важно проявить сплочённость и единство для проведения на высоком уровне выборной кампании», — сказал Закиров.

Градоначальник заметил, что выборы — это возможность не только выполнить гражданский долг, выразить собственную политическую позицию, но и повлиять на будущее своей семьи, родного города и государства в целом.

«Это важнейшее историческое событие не только российского, но и международного масштаба. Уверен, бугульминцы обязательно придут целыми семьями выполнить свой гражданский долг и проголосуют на благо района, республики и всей страны», — подытожил Линар Закиров.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).