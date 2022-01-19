Мэр Бугульмы Линар Закиров: «Минтимеру Шариповичу присуще умение видеть завтра»

Глава Бугульминского района, мэр Бугульмы Линар Закиров в преддверии 85-летнего юбилея Минтимера Шаймиева рассказал ИА «Татар-информ», как первый Президент Татарстана предсказал его судьбу.

По воспоминаниям Линара Закирова, самая яркая встреча с Шаймиевым у него состоялась в 2013 году, после открытия Универсиады. На тот момент Закиров являлся руководителем префектуры «Иске шэхэр — Старый город».

«Мы очень готовились к Универсиаде и наплыву гостей, и за два года нам удалось заметно преобразить префектуру. В один из таких летних жарких дней я получаю звонок, что сейчас приедет Минтимер Шарипович с гостями. Кто будет из гостей, я не знал. И вот подъезжает автомобиль. Из него выходят Наина Иосифовна Ельцина, жена первого Президента России, дочка Ельцина Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев — ее супруг. Минтимер Шарипович меня представляет гостям и говорит: „Обычно после префектов становятся мэрами“. Почему он так сказал, я не знаю. Но, наверное, ему присуще умение видеть завтра», — поделился мэр.

Далее Линар Закиров провел для гостей экскурсию по Старо-Татарской слободе. «Было очень приятно видеть, насколько люди, встречающиеся нам по пути по улице Каюма Насыри, с большим уважением относятся к Минтимеру Шариповичу. Они подходили и благодарили Минтимера Шариповича за то, что мы сегодня живем в красивой республике. Это были очень искренние эмоции», — поделился собеседник агентства.

Самой запоминающейся фразой для Линара Закирова стало высказывание Минтимера Шаймиева о том, что «в политику нельзя идти со слабыми нервами». «Вот сегодня я являюсь мэром восьмой год подряд и понимаю, что это настолько актуальная фраза! И она действительно отвечает всем нынешним реалиям», — отметил мэр.

Самым ярким впечатлением, связанным с именем первого Президента Татарстана, для Линара Закирова стал его лозунг: «Без булдырабыз! Мы можем!».

«В непростые 90-е годы, когда мы наблюдали развал страны, сохранить многонациональный народ нашей республики — это очень сильно, очень по-мужски. Это сильный яркий политик. Минтимер Шарипович до сих пор нас учит, как выстраивать отношения и созидать для народа нашей республики», — подчеркнул мэр Бугульмы.

Линар Закиров желает Минтимеру Шаймиеву многих лет жизни, богатырского здоровья. «До сих пор, когда приходим на какие-то совещания и Минтимер Шарипович берет слово, его невозможно не слушать. Каждая его фраза — это большой сильный посыл! Дай бог ему здоровья!» — пожелал градоначальник.