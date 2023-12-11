Мэр Бугульмы Линар Закиров исполнит желание 10-летней девочки

Сегодня в Бугульминском районе Татарстана дали старт районной акции «Елочка желаний». Коллектив администрации уже не первый год становится участником благотворительного мероприятия, которое организует местное волонтерское движение «Добродом».

«Суть акции заключается в исполнении желаний юных бугульминцев — подопечных волонтерского движения. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, ребята из малообеспеченных и многодетных семей», — обратился к руководителям на деловом понедельнике Линар Закиров.

В этом году к праздничной елке в мэрии города прикреплены более 20 писем от детей. Все заветные мечты уже нашли своих волшебников. Игрушки, лыжи, велосипеды, музыкальные инструменты: подарки обязательно дойдут до девочек и мальчиков.

«Я уже забрал послание с „Елочки желаний“ от 10-летней Камиллы Шакировой. Она попросила в подарок синтезатор. В ближайшее время лично подарю ей подарок», — отметил мэр.

«Новый год — это время волшебства и доброты. „Елочка желаний“ установлена на первом этаже, в фойе. Я прошу всех принять участие в благотворительной акции и стать для ребенка добрым волшебником, подарить ему частичку своего тепла в этот трогательный праздник», — обратился к руководителям глава города и района.

Все пожелания юных бугульминцев уже разобрали. Подарки дойдут до адресатов в течение декабря.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин выполнит желания трех юных россиян. Так, девочка по имени Ксения писала, что мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Другая девочка хочет посетить озеро Байкал. В третьей записке, которая досталась Путину, мальчик из Костромской области написал, что мечтает посетить Эрмитаж.