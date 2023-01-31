Мэр Бугульмы доставил гуманитарный груз мобилизованным землякам в зону спецоперации

Мэр Бугульмы Линар Закиров доставил гуманитарный груз мобилизованным землякам в зону спецоперации. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, из муниципалитета бугульминцам были направлены тепловизоры, рации, квадрокоптер, другие технические средства, медикаменты, теплые вещи, строительные инструменты, автомобильные запчасти общим весом 5,5 тонн.

Комбату был передан именной молот — как символ Победы. И, конечно, самое ценное — письма из дома, именные посылки от матерей и жен.

«В гуманитарном грузе было все, что необходимо нашим бойцам. Главу муниципального образования встретили очень тепло, были рады, кто-то передал письма домой», — рассказали в администрации.

Своими впечатлениями от поездки Линар Закиров также поделился в телеграм-канале.

«Вернулись из зоны специальной военной операции. Встречались с мобилизованными бойцами и добровольцами из нашего муниципального района. Заранее выяснили, чем мы можем им помочь дополнительно к тому, что дает командование. В результате мы доставили нашим бойцам КАМАЗ гуманитарного груза», — рассказал он.

По словам руководителя, спецоперация находится в активной стадии, и расслабляться никак нельзя.

«Будем продолжать сбор гуманитарной помощи для наших военнослужащих и при первой возможности снова поедем туда. Наши парни защищают Родину, и у них должен быть надежный тыл. Все они — Герои и мы гордимся каждым из них!» — отметил Линар Закиров.

В Бугульме для сбора гуманитарного груза открыты четыре пункта приема: МЦ «Дворец молодёжи», подростковый клуб «Миллениум», склады ГКС и магазина «Военторг». Груз бойцам отправляется несколько раз в месяц.