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Происшествия 3 ноября 2026 17:40

Мэр Бугульмы: Будем выяснять, где погибшая девочка заразилась менингококком

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Власти Бугульмы будут выяснять, где заразилась менингококковой инфекцией погибшая девочка. Об этом сообщил сегодня на совещании мэр города Дамир Фаттахов.

«Наша задача – вместе с соответствующими органами в кратчайшие сроки разобраться в первопричинах. Выяснить, заболевший ребенок приехал и был инкубационный период или инфекция была на территории лагеря», – сказал Фаттахов.

Ранее Минздрав Татарстана рассказал об особенностях заболевания менингококковой инфекцией в связи с ситуацией, сложившейся вокруг смерти 12-летней девочки, которой стало плохо в бугульминском лагере.

Напомним, 1 ноября девочка обратилась в медпункт лагеря, на следующий день ее госпитализировали. 2 ноября в 17:15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококцемия. По факту смерти девочки следком завел уголовное дело.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров держит ситуацию на личном контроле. На базе Бугульминской ЦРБ открыта горячая линия по вопросам вакцинации детей от менингококковой инфекции, сообщил мэр Бугульмы Дамир Фаттахов.

#Бугульма #инфекция
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