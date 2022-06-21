Мэр Альметьевска: Жители на обсуждение «Нашего двора» не приходят, а потом удивляются

В Альметьевске обсуждение схем благоустраиваемых территорий по президентской программе «Наш двор» на 2023 год начнется в ноябре этого года. Во время прямого эфира глава района Тимур Нагуманов призвал жителей нефтеграда активно принимать участие во встречах по вопросам будущего облика своих дворов.

«Перечень благоустраиваемых дворов согласно голосованию мы скоро получим. Мы его откорректируем: посмотрим на текущее состояние дворов, наличие запросов по другим каналам. Если появляется информация, что ваш дом попал в программу, появилось сообщение на доме или в вашем домовом чате, пожалуйста, не игнорируйте эти объявления! Потом вносить изменения в схему очень тяжело. Лучше в самом начале поучаствовать в обсуждении», — призвал мэр.

Нагуманов пояснил, что зачастую жители не приходят на собрания, а потом удивляются происходящим переменам во дворе.

«У нас так получается: на первое собрание жители не приходят, на второе не приходят, на третье тоже не приходят. А когда работы начались, спрашивают: „А почему так?“. Очень трудно предугадать, что произойдет в дальнейшем. Поэтому надо вовремя говорить о своих предложениях, вникать в схему. Понятно, что не всегда это легко сделать, но и не так сложно. Предлагайте заранее свои комментарии», — добавил Нагуманов.