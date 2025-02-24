news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 24 февраля 2025 07:32

«Будем разгребать». Мэр Альметьевска высказалась о долгах жителей за ЖКУ

«Будем разгребать». Мэр Альметьевска высказалась о долгах жителей за ЖКУ
Гюзель Хабутдинова
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Мэр Альметьевска Гюзель Хабутдинова прокомментировала «Татар-информу» тему долгов населения района за ЖКУ.

«По этому вопросу ведем плотную работу, определили план и график действий. Будем разгребать то, что накопилось за долгие годы», – сказала Хабутдинова.

На прошлой неделе состоялась отчетная сессия Альметьевского района за 2024 год. На ней Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, как и год назад, снова дал поручение разобраться с долгами населения района за ЖКУ.

«На сегодняшний день — прошу обратить на это внимание — в районе задолженность населения за ЖКУ составляет порядка 372 млн рублей, а управляющих компаний и ТСЖ за электроэнергию, холодную воду, подогрев воды и теплоснабжение — порядка 742 млн рублей. Так не бывает!» — сказал Премьер-министр.

#Альметьевск #жку
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

23 февраля 2025
Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

23 февраля 2025