«Будем разгребать». Мэр Альметьевска высказалась о долгах жителей за ЖКУ

Гюзель Хабутдинова

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Мэр Альметьевска Гюзель Хабутдинова прокомментировала «Татар-информу» тему долгов населения района за ЖКУ.

«По этому вопросу ведем плотную работу, определили план и график действий. Будем разгребать то, что накопилось за долгие годы», – сказала Хабутдинова.

На прошлой неделе состоялась отчетная сессия Альметьевского района за 2024 год. На ней Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, как и год назад, снова дал поручение разобраться с долгами населения района за ЖКУ.

«На сегодняшний день — прошу обратить на это внимание — в районе задолженность населения за ЖКУ составляет порядка 372 млн рублей, а управляющих компаний и ТСЖ за электроэнергию, холодную воду, подогрев воды и теплоснабжение — порядка 742 млн рублей. Так не бывает!» — сказал Премьер-министр.