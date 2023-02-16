Мэр Альметьевска встретился с матерями и женами погибших в военных конфликтах и СВО

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов встретился с матерями и супругами бойцов, погибших во время военных кампаний разных лет и в специальной военной операции. Встреча была приурочена ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечается 15 февраля.

Мероприятие прошло в центре «Нур», в нем также приняли участие замруководителя исполкома Светлана Лаптева и военком Ришат Сабиров.

Цель встречи — поддержать и подбодрить жительниц нефтеграда, которые лишились своих самых родных людей. Так, одна из матерей потеряла двоих сыновей в Чеченской войне, другая женщина похоронила супруга, погибшего в зоне спецоперации. Похожие трагедии и у остальных женщин.

Участники проговорили о чувствах, которые может испытывать человек после потери. Глава района Тимур Нагуманов выразил каждой женщине соболезнования и пожелал не держать в душе разрушительные эмоции.

«Иногда мы задаемся вопросом: за что мне такая судьба? Чувство обиды гложет...Но когда что-то плохое случается с другими людьми, облегчения от этого не наступает», — отметил градоначальник.

Также Нагуманов рассказал, как сейчас осуществляется помощь мобилизованным альметьевцам. По его словам, в городе живут и работают неравнодушные волонтеры, активисты. Из Альметьевска в зону СВО периодически направляются фуры с гуманитарным грузом, цена одной такой отправки — 6-7 млн рублей. Все необходимые вещи и посылки передаются лично в руки ребятам, а не отправляются на большие склады.

Как поделился Тимур Нагуманов после встречи, разговаривать было непросто, чтобы еще больше не ранить женщин. При этом хотелось расположить собеседниц разговора на искренний настрой (а не формальное общение) уделить каждой максимальное внимание.

«Встреча непростая, потому что нужно правильно уделить внимание этим стойким женщинам, и в то же время сделать это не больно и не трагично. Всегда самая сложная история для нас. Мы ушли от выступлений, речей и просто поговорили. Искренне говорю спасибо матерям и женам ребят, которые выполнили свой гражданский и воинский долг, к сожалению, ценой своей жизни. Наш самый главный долг — чтить память об этих парнях, быть им благодарными за нашу мирную жизнь здесь», — отметил руководитель муниципального образования.

В финале встречи Тимур Нагуманов вручил каждой женщине цветы и подарки.