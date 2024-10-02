Мэр Альметьевска вручил учителям гранты и сертификаты на 10 млн рублей

В преддверии профессионального праздника — Дня учителя — 133 педагога из Альметьевска получили гранты главы Альметьевского района Татарстана. Кроме того, в качестве социальной поддержки 40 молодых специалистов, начавших свою профессиональную деятельность 1 сентября 2024 года, получили сертификаты по 100 тыс. рублей каждый.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, награждение состоялось в драмтеатре. Общая сумма, выделенная на поддержку работников педагогической сферы, составила 10 млн рублей.

«Мы высоко ценим вклад молодых специалистов в развитие системы образования нашего города. Сегодня мы отдельно хотим поддержать их на старте профессиональной карьеры и создать условия для успешной работы», — прокомментировал глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

Поддержка молодым педагогам оказывается впервые, она финансируется из местного бюджета.