Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мэр Альметьевска вручил учителям гранты и сертификаты на 10 млн рублей
В преддверии профессионального праздника — Дня учителя — 133 педагога из Альметьевска получили гранты главы Альметьевского района Татарстана. Кроме того, в качестве социальной поддержки 40 молодых специалистов, начавших свою профессиональную деятельность 1 сентября 2024 года, получили сертификаты по 100 тыс. рублей каждый.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, награждение состоялось в драмтеатре. Общая сумма, выделенная на поддержку работников педагогической сферы, составила 10 млн рублей.
«Мы высоко ценим вклад молодых специалистов в развитие системы образования нашего города. Сегодня мы отдельно хотим поддержать их на старте профессиональной карьеры и создать условия для успешной работы», — прокомментировал глава муниципалитета Тимур Нагуманов.
Поддержка молодым педагогам оказывается впервые, она финансируется из местного бюджета.
Фото: пресс-служба Альтметьевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»