Мэр Альметьевска: Тепло дадим, когда температура опустится до некомфортного уровня

В Альметьевске теплоснабжение в жилые дома и учреждения начнут подавать на следующей неделе, когда температура опуститься до некомфортного уровня. Об этом во время прямого эфира рассказал глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов.

«В связи с тем, что мы видим явное потепление на этой неделе, я думаю, что пуск тепла начнем примерно на следующей неделе, когда уже будет ясно, что температура начала опускаться до некомфортных уровней и состояний», — сказал мэр.

Нагуманов уточнил, что город к пуску тепла готов — все теплотрассы подготовлены и опрессованы.

«Но в процессе пуска тепла иногда возникают недостатки и неудобства. Будем с ними оперативно справляться. Виной тому в том числе изношенные сети. Но в целом к пуску тепла Альметьевск и Альметьевский район сегодня готовы. Паспорт готовности получен», — отметил Нагуманов.

Кроме того, глава района напомнил о нормативах включения отопления, ведь средняя температура не должна превышать восьми градусов. «Тем не менее есть понимание из опыта, что мы этого норматива дожидаться скорее всего не будем, пуск тепла будет произведен немного раньше», — добавил он.