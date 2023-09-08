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Мэр Альметьевска призвал горожан до наступления холодов газифицировать дома
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в прямом эфире призвал жителей города и района срочно газифицировать свои дома до наступления холодов
Он напомнил, что федеральная программа бесплатной догазификации была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Линию газа бесплатно подводят к границам земельных участков частных домов, после чего жители сами должны оплатить расходы на прокладку сетей внутри дома и приобрести необходимое оборудование.
«Строители практически в полном объеме уже сегодня завершают работы, остается еще несколько участков, они будут завершены уже в кратчайшие сроки. На сегодняшний день мы видим, что далеко не все наши жители, у кого дома участвуют в программе догазификации, произвели пуск и активно занимаются этими вопросами», — отметил он.
На сегодняшний день в Альметьевском районе принято 1882 заявки по программе догазификации, заключено 1870 договоров. Произведен запуск газа потребителю на 631 объекте — то есть только одной трети домов.
«Дорогие альметьевцы, живущие в частном секторе, те, у кого осуществляется программа догазификации. Сегодня я настоятельно прошу вас срочно заняться вопросами устройства газа. Для того чтобы до холодов вы могли подключиться к газу. Газ давно многие просили, особенно те, кто проживает в микрорайонах для многодетных, и есть ещё ряд других категорий. Пожалуйста, не забывайте про то, что нужно сделать это как можно скорее», — призвал он.
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