Мэр Альметьевска призвал горожан до наступления холодов газифицировать дома

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в прямом эфире призвал жителей города и района срочно газифицировать свои дома до наступления холодов

Он напомнил, что федеральная программа бесплатной догазификации была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Линию газа бесплатно подводят к границам земельных участков частных домов, после чего жители сами должны оплатить расходы на прокладку сетей внутри дома и приобрести необходимое оборудование.

«Строители практически в полном объеме уже сегодня завершают работы, остается еще несколько участков, они будут завершены уже в кратчайшие сроки. На сегодняшний день мы видим, что далеко не все наши жители, у кого дома участвуют в программе догазификации, произвели пуск и активно занимаются этими вопросами», — отметил он.

На сегодняшний день в Альметьевском районе принято 1882 заявки по программе догазификации, заключено 1870 договоров. Произведен запуск газа потребителю на 631 объекте — то есть только одной трети домов.

«Дорогие альметьевцы, живущие в частном секторе, те, у кого осуществляется программа догазификации. Сегодня я настоятельно прошу вас срочно заняться вопросами устройства газа. Для того чтобы до холодов вы могли подключиться к газу. Газ давно многие просили, особенно те, кто проживает в микрорайонах для многодетных, и есть ещё ряд других категорий. Пожалуйста, не забывайте про то, что нужно сделать это как можно скорее», — призвал он.