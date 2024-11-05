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Общество 5 ноября 2024 09:58

Мэр Альметьевска поручил свести к минимуму применение солей при уборке снега

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Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов поручил ответственным службам минимизировать применение солей при уборке дорог от снега. Об этом он сообщил на еженедельном совещании.

Нагуманов дал поручение директору МУП «ГУАД» Рафису Сафиуллину лично проконтролировать расчистку города.

«При высокой интенсивности трафика, что наблюдается постоянно в Альметьевске, полностью отказаться от этого (использования солей – прим. Т-и) мы, к сожалению, не можем, но надо применять дозирование. Чтобы там, где это избыточно, оно не применялось ни в коем случае. Но и, соответственно, вместо этого кратность прохода техники должна соответствовать всем нормативам и даже превышать их. Особое внимание на это обратите», — сказал градоначальник.

Также он заявил о необходимости обеспечить эффективное содержание городской территории, дворовых территорий, трасс и территорий сельских поселений в зимний период.

«Аккуратно, но очень качественно надо отрабатывать, чтобы, самое главное, гололеда не было», — заключил Нагуманов.

#уборка снега
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