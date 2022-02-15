Мэр Альметьевска попросил у Мухаметшина поддержки в проблеме с общественным транспортом

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов попросил Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина поддержки в решении проблемы с общественным транспортом. Об этом он сообщил на итоговой сессии района, назвав транспорт «болевой точкой города».

«В развитии пешеходной и велоинфраструктуры нам есть чем гордиться, — отметил Нагуманов. — Благодаря проекту компании „Татнефть“ мы сегодня являемся единственным и уникальным примером на территории всей страны. На этом фоне общественный транспорт представляется скорее как болевая точка города».

По словам спикера, если стоит задача, чтобы максимальное количество горожан воздерживалось от использования личного автомобиля, то необходимо обеспечить город максимально комфортным общественным транспортом. Однако тут, по словам Нагуманова, возникает ловушка конфликта интересов.

«Не секрет, что общественный транспорт — заведомо убыточное предприятие. И без надлежащей компенсации затрат перевозчики вынуждены экономить буквально на всем: выжимать из подвижного состава все соки. Стремиться к максимальной заполненности салонов, минимальному количеству рейсов и максимальной стоимости проезда. Тогда как наши представления о комфортном транспорте диаметрально противоположны — это минимальное время ожидания транспорта на остановке, свободные посадочные места в салонах автобусов и троллейбусов. И все это желательно при стоимости проезда, которая не будет чувствительна для пассажира. Безусловно, мы должны к этому стремиться», — заметил глава района.

Тимур Нагуманов также добавил, что этот вариант требует непосильных расходов для районного бюджета, поэтому остается надеяться на участие республики.

«Фарид Хайруллович, пользуясь случаем, хотелось бы вам лично высказать надежду без преувеличения всех муниципалитетов республики на поддержку в решении проблемы общественного транспорта», — обратился Нагуманов к Председателю Госсовета РТ.