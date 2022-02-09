Мэр Альметьевска поблагодарил жителей, убравших снег во дворе и на парковках

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов во время прямого эфира в Instagram выразил благодарность горожанам, которые вышли на борьбу со снегом и очистили от него ряд территорий.

«Отдельную благодарность хочу выразить жителям домов, которые присоединились к флешмобу и поучаствовали в уборке своей прилегающей территории. Да, действительно, не везде успевают наши коммунальщики. Они, безусловно, уберут снег везде, просто за один день это сделать бывает невозможно», — отметил он.

Градоначальник подчеркнул, что эти инициативные жители «не стонали», «не жаловались» и не ругали окружающих, а взяли лопаты и сами почистили снег во дворе и на парковках.

«Это жители по адресам Галеева, 10, 25,27,31,33; Ленина, 195; Зарипова, 33; Шевченко, 176,182; Герцена, 94; Мира, 11; Строителей, 5. Спасибо вам большое за вашу инициативу, на самом деле это здорово! Никто не снимает ответственность с ваших управляющих компаний, но в то же время помочь — это абсолютно нормальная практика», — обратился к жителям глава Альметьевского района.

Отдельную благодарность Тимур Нагуманов выразил студентам музыкального колледжа, политехнического техникума, профессионального колледжа, медицинского колледжа и торгово-экономического техникума, КАИ, КИУ и АГНИ за помощь в уборке снега на общественных пространствах. «Ребята большие молодцы!» — похвалил он.